Jeudi de l’impro Centre Social et Culturel de Chadrac La Couveuse Chadrac

Jeudi de l’impro

Centre Social et Culturel de Chadrac La Couveuse 10 Cr de la Liberté, 43770 Chadrac Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 19:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Découvrez le travail de l’atelier adultes d’improvisation théâtrale. Bonne ambiance garantie !

.

Centre Social et Culturel de Chadrac La Couveuse 10 Cr de la Liberté, 43770 Chadrac Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

English :

Discover the work of the adult improvisational theater workshop. Great atmosphere guaranteed!

L’événement Jeudi de l’impro Chadrac a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay