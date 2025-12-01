Jeudi de l’impro Centre Social et Culturel de Chadrac La Couveuse Chadrac
Centre Social et Culturel de Chadrac La Couveuse 10 Cr de la Liberté, 43770 Chadrac Chadrac Haute-Loire
Début : 2025-12-18 19:30:00
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Découvrez le travail de l’atelier adultes d’improvisation théâtrale. Bonne ambiance garantie !
Centre Social et Culturel de Chadrac La Couveuse 10 Cr de la Liberté, 43770 Chadrac Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
English :
Discover the work of the adult improvisational theater workshop. Great atmosphere guaranteed!
