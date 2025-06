Jeudi de l’Ostaleri Hénanbihen 17 juillet 2025 18:30

Côtes-d’Armor

Jeudi de l’Ostaleri La Ville Marqué Hénanbihen Côtes-d’Armor

RV en terrasse pour jouer, papoter et grignoter.

A votre disposition Molkky®, Palets bretons, Badminton, ping pong… et Nouveauté 2025 le terrain de pétanque, réalisé cet hiver.

Les enfants sont les bienvenus, l’espace est sécurisé sans voiture, toujours sous la surveillance et la responsabilité de leurs parents.

Pour ceux d’entre vous, habitués à réserver des assiettes l’année dernière, nous proposons désormais une offre de grignotage simplifiée et sans réservation préalable (saucissons, planchettes de fromage local, tartinables viande, poissons, légumes). .

La Ville Marqué

Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 62 14 10

