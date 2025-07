Jeudi Dé-Paysans Au Chant des Lulus Ecuria Nantey Val-d’Épy

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Agneaux et brebis laitières

Venez découvrir un troupeau de brebis laitières, la transformation du fromage et les pratiques agricoles de Claire et Laurent dans cette ferme bio qui cherche à allier production et préservation de la biodiversité.

Vous pourrez découvrir la traite et la montée des brebis au pâturage.

le 24 juillet à 17h00 suivie d’un buffet-fermier .

Ecuria Nantey Au Chant des Lulus Val-d'Épy 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 26 05 68

