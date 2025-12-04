Jeudi de Tom L’Alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire
Jeudi de Tom L’Alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire jeudi 4 décembre 2025.
Jeudi de Tom L’Alchimiste
1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Et c’est reparti pour les jeudis de Tom notre chef qui aussi adore la musique ! Soirée jeux de société, planche apéro et dégustation de bières.
.
1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 79 41 04 contact@alchimiste-coworking.fr
English : Jeudi de Tom L’Alchimiste
It’s time for another Thursday with Tom, our chef who also loves music! Board game night, aperitif platter and beer tasting.
German : Jeudi de Tom L’Alchimiste
Und weiter geht’s mit den Donnerstagen von Tom, unserem Chefkoch, der auch die Musik liebt! Abend mit Gesellschaftsspielen, Aperitifbrett und Bierverkostung.
Italiano : Jeudi de Tom L’Alchimiste
E rieccoci con i giovedì di Tom, il nostro chef che ama anche la musica! Una serata di giochi da tavolo, aperitivi e degustazioni di birra.
Espanol : Jeudi de Tom L’Alchimiste
Y aquí vamos de nuevo con los Jueves de Tom, ¡nuestro chef al que también le encanta la música! Una noche de juegos de mesa, aperitivos y cata de cervezas.
L’événement Jeudi de Tom L’Alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme du Sud Charente