Jeudi de Tom L’Alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire

Jeudi de Tom L’Alchimiste

1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Et c’est reparti pour les jeudis de Tom notre chef qui aussi adore la musique ! Soirée jeux de société, planche apéro et dégustation de bières.

1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 79 41 04 contact@alchimiste-coworking.fr

English : Jeudi de Tom L’Alchimiste

It’s time for another Thursday with Tom, our chef who also loves music! Board game night, aperitif platter and beer tasting.

German : Jeudi de Tom L’Alchimiste

Und weiter geht’s mit den Donnerstagen von Tom, unserem Chefkoch, der auch die Musik liebt! Abend mit Gesellschaftsspielen, Aperitifbrett und Bierverkostung.

Italiano : Jeudi de Tom L’Alchimiste

E rieccoci con i giovedì di Tom, il nostro chef che ama anche la musica! Una serata di giochi da tavolo, aperitivi e degustazioni di birra.

Espanol : Jeudi de Tom L’Alchimiste

Y aquí vamos de nuevo con los Jueves de Tom, ¡nuestro chef al que también le encanta la música! Una noche de juegos de mesa, aperitivos y cata de cervezas.

