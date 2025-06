Jeudi des associations et marché de producteurs locaux Hellering-lès-Fénétrange 3 juillet 2025 18:00

Moselle

Jeudi des associations et marché de producteurs locaux rue d’Oberstinzel près de la mairie Hellering-lès-Fénétrange Moselle

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-07-17 21:00:00

2025-07-03

2025-07-17

2025-07-31

2025-08-14

2025-08-28

C’est l’édition 2025 du marché semi-nocturne des producteurs locaux, d’Hellering-les-Fénétrange ! En plus des stands de producteurs locaux, une petite restauration sera proposée par les associations du village.Tout public

rue d’Oberstinzel près de la mairie

Hellering-lès-Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 80 72

English :

It’s the 2025 edition of Hellering-les-Fénétrange’s semi-nocturnal local producers’ market! In addition to local producers’ stalls, village associations will be offering light refreshments.

German :

Dies ist die Ausgabe 2025 des halbnächtlichen Marktes der lokalen Produzenten, von Hellering-les-Fénétrange! Zusätzlich zu den Ständen der lokalen Produzenten werden von den Vereinen des Dorfes kleine Speisen angeboten.

Italiano :

È l’edizione 2025 del mercato seminotturno dei produttori locali di Hellering-les-Fénétrange! Oltre alle bancarelle dei produttori locali, le associazioni del paese offriranno spuntini e merende.

Espanol :

¡Es la 2025 edición del mercado seminocturno de productores locales de Hellering-les-Fénétrange! Además de los puestos de los productores locales, las asociaciones del pueblo ofrecerán aperitivos y tentempiés.

