Jeudi des copains Le Bourg Félines

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire

Début : 2025-10-02 18:00:00

2025-10-02

A 18h, les anciens, les moins jeunes, tous ceux qui le souhaitent, se réunissent pour partager les dernières nouvelles, fêter un anniversaire, refaire le monde autour d’un verre de vin ou de bière et on grignote ce que les uns les autres auront apporté.

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 86 30 45 cafedesfees43@gmail.com

English :

At 6 p.m., the old, the not-so-young and all those who wish to do so, gather to share the latest news, celebrate a birthday, re-discover the world over a glass of wine or beer, and nibble on what each other has brought.

German :

Um 18 Uhr treffen sich die Älteren, die Älteren, alle, die Lust haben, um die neuesten Nachrichten auszutauschen, einen Geburtstag zu feiern, die Welt bei einem Glas Wein oder Bier neu zu erkunden, und man nascht von dem, was die anderen mitgebracht haben.

Italiano :

Alle 18.00, i vecchi, i meno giovani e tutti coloro che lo desiderano possono riunirsi per condividere le ultime notizie, festeggiare un compleanno, ricordare i vecchi tempi davanti a un bicchiere di vino o di birra e spizzicare quello che hanno portato con sé.

Espanol :

A las 18.00 horas, los viejos, los no tan jóvenes y todos los que lo deseen pueden reunirse para compartir las últimas noticias, celebrar un cumpleaños, recordar viejos tiempos con una copa de vino o cerveza y picar lo que hayan traído.

