Jeudi des Fabriques : Caroline Merten – KA Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 17:30 – 18:30

Gratuit : oui Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Mlle K retrouve sa maison de famille. Ce retour est un point de départ. Tantôt habitée par de multiples présences, drôles et touchantes, tantôt donnant vie aux objets, le personnage navigue au bord du fantastique. Est-ce sa mère Tempérance, la Diva qu’elle aurait rêvé d’être ou encore sa grand-mère, sa fille, elle enfant, qui ressurgissent à mesure qu’elle sort les objets et vêtements oubliés là ? Accompagnée d’un pantin auquel elle donne progressivement forme, sorte de double en tissu, elle avance sur le fil, en équilibre entre imaginaire de l’enfant et folie de l’adulte. Souvenir, rêve ou délire ? Ka est une quête de liberté, un voyage au-delà des frontières qui dessine un chemin à soi.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr



