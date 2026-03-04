Jeudi des Fabriques : Caroline Merten – KA, La Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes

Jeudi des Fabriques : Caroline Merten – KA Jeudi 19 mars, 17h30 La Fabrique Chantenay-Bellevue Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T17:30:00+01:00 – 2026-03-19T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T17:30:00+01:00 – 2026-03-19T18:30:00+01:00

Mlle K retrouve sa maison de famille.

Ce retour est un point de départ. Tantôt habitée par de multiples présences, drôles et touchantes, tantôt donnant vie aux objets, le personnage navigue au bord du fantastique. Est-ce sa mère Tempérance, la Diva qu’elle aurait rêvé d’être ou encore sa grand-mère, sa fille, elle enfant, qui ressurgissent à mesure qu’elle sort les objets et vêtements oubliés là ? Accompagnée d’un pantin auquel elle donne progressivement forme, sorte de double en tissu, elle avance sur le fil, en équilibre entre imaginaire de l’enfant et folie de l’adulte. Souvenir, rêve ou délire ? Ka est une quête de liberté, un voyage au-delà des frontières qui dessine un chemin à soi.

La Fabrique Chantenay-Bellevue 30 Boulevard de la Liberté, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mlle K retrouve sa maison de famille. Théâtre physique et manipulation d’objets