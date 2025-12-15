Jeudi des Fabriques : Cie Le Blanc des Yeux – Bip Bip La Fabrique Chantenay-Bellevue Nantes

Jeudi des Fabriques : Cie Le Blanc des Yeux – Bip Bip Jeudi 5 février 2026, 19h00 La Fabrique Chantenay-Bellevue Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-05T19:00:00+01:00 – 2026-02-05T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-05T19:00:00+01:00 – 2026-02-05T20:00:00+01:00

Ce spectacle propose l’expérience d’une promenade immersive dans la tête d’une personne bipolaire, dans l’espoir ambitieux de comprendre, d’arriver à toucher du cœur ce que c’est que vivre ça, vraiment. Bip Bip raconte l’enquête d’une fille sur son père, une sorte de biographie poétique et musicale d’une personne extra-ordinaire. Par petites touches, comme un tableau impressionniste.

Le blanc des yeux est une compagnie de spectacle vivant, qui mêle performances, créations sonores, théâtre, promenades urbaines. La compagnie crée des spectacles et installations pour des lieux atypiques, dans l’espace public et dans les théâtres. Mais toujours dans des scénographies qui mettent le spectateur dans une situation et une écoute particulière et différente d’un lieu à l’autre.

La Fabrique Chantenay-Bellevue 30 Boulevard de la Liberté, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

