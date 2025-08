Jeudi des Fabriques – Cléa Laizé : Après la paix vient le plus dur Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Jeudi des Fabriques – Cléa Laizé : Après la paix vient le plus dur Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes jeudi 25 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap

L’histoire c’est celle d’une fille qui a grandi avec un père violentet qui aujourd’hui tente d’ouvrir un espace de dialogue avec ce père.Un espace où l’on sortirait des oppositions. Un espace où l’on pourraitse rejoindre et déposer les armes. Pour ça, elle part rencontrer toustescelles et ceux qui, de près ou de loin, cherchent des réponses à leurmanière : les psychotraumatologues, les Maisons des Femmes, les détenuset les détenues, les médiateurices des conflits intimes ou étatiques…Du Droit International aux rituels des Inuits où la paix sociale estune question de survie dans le milieu hostile qu’est la banquise,en passant par les services sociaux de protection de l’enfance et WikiHow,elle se donne pour mission de faire l’inventaire de tout ce que l’espècehumaine a inventé comme outils pour « faire la paix ».Accompagnée au plateau par un choeur d’amateurices de toutesgénérations et entourée d’un dispositif scénique et sonore évolutif,l’actrice Cléa Laizé fait dialoguer les échanges intimes entre un pèreet sa fille, qui tentent de faire un récit commun des violences passées,avec notre mémoire collective de la paix et son « artisanat » trop peutransmis. C’est au milieu d’un terrain miné que s’inventent alorsdes cérémonies imaginaires et syncrétiques de pacification – cellesqui nous ont manquées et celles dont nous allons avoir besoin.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr