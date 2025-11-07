Jeudi des Fabriques : Collectif Embuscade – Nénène Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant

Sous un toit de tôle, trois femmes se regardent. Rien n’est plus vide que ce moment pour elles. Elles ne se parlent pas. FAM SAN’VIZAZ les surveille. Elles ne se connaissent pas. Euphrasie, Elise et Antoinette chantent. Euphrasie, femme malgache à la Réunion en 1790, Elise en morvandelle en 1880 et Antoinette femme réunionnaise en 1960. Elles ont toutes les trois gardées des enfants. Elles, nounous, nourrices, nénènes… FAM SAN VIZAZ’, créature tricéphale, les observe, les accompagne dans leurs voyages espérant retrouver ce qu’elle a perdu.On suit la réflexion de trois comédiennes interrogeant la figure de la Nourrice en France, en alternance avec le parcours fictionnel de trois nourrices. Deux faits historiques sont mis sur la table : les nourrices morvandelles et les nourrices créoles réunionnaises (les « nénènes »).

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr