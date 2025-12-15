Jeudi des Fabriques : Collectif Embuscade – Nénène La Fabrique Chantenay-Bellevue Nantes

Jeudi des Fabriques : Collectif Embuscade – Nénène Jeudi 12 février 2026, 19h00 La Fabrique Chantenay-Bellevue Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-12T19:00:00+01:00 – 2026-02-12T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-12T19:00:00+01:00 – 2026-02-12T20:00:00+01:00

Sous un toit de tôle, trois femmes se regardent. Rien n’est plus vide que ce moment pour elles. Elles ne se parlent pas. FAM SAN’VIZAZ les surveille. Elles ne se connaissent pas. Euphrasie, Elise et Antoinette chantent. Euphrasie, femme malgache à la Réunion en 1790, Elise en morvandelle en 1880 et Antoinette femme réunionnaise en 1960. Elles ont toutes les trois gardées des enfants. Elles, nounous, nourrices, nénènes… FAM SAN VIZAZ’, créature tricéphale, les observe, les accompagne dans leurs voyages espérant retrouver ce qu’elle a perdu.

On suit la réflexion de trois comédiennes interrogeant la figure de la Nourrice en France, en alternance avec le parcours fictionnel de trois nourrices. Deux faits historiques sont mis sur la table : les nourrices morvandelles et les nourrices créoles réunionnaises (les « nénènes »).

La Fabrique Chantenay-Bellevue 30 Boulevard de la Liberté, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

