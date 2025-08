Jeudi des Fabriques – Compagnie A Porté de Mains : Élément 39 Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Jeudi des Fabriques – Compagnie A Porté de Mains : Élément 39 Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes jeudi 2 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-02 19:00 – 20:00

Gratuit : oui En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior – Age maximum : 99

Élément 39 sera une course effrénée d’un jeune homme pour aller annoncer à sa mère, la mort de son père. Albert Lamorisse, son fils, Pascal, et sa femme, Claude Jeanne Du Parc, sont des personnages oubliés de la culture française. Leurs films résonnent, avec une intensité déconcertante, aujourd’hui. Me plonger dans leur univers professionnel et personnel, m’amène à m’interroger sur la trace qu’on laisse en tant qu’artiste, en tant que père, en tant qu’homme dans tous les groupes sociaux que l’on traverse et à interroger ma place dans la société d’aujourd’hui. Je trouve dans cette oeuvre – d’une sensibilité inégalée, lumineuse et solaire – des thématiques sur l’enfance, la nature, la liberté et la fuite qui résonnent en moi comme un témoignage précieux de l’évolution de notre société. Le Poscriptum – monté par Pascal et Claude à partir des notes d’Albert – émeut et interroge sur le rapport à l’écriture et à la création.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr