Jeudi des Fabriques – Compagnie Corbo Club : Zamba Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Jeudi des Fabriques – Compagnie Corbo Club : Zamba Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes jeudi 18 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-18 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Jeune Public, Etudiant – Age maximum : 99

Juan aime la musique du Nord de l’Argentine grâce à son père, réfugiépolitique qui a fui la dictature de la junte militaire en 1978. Trois ans aprèsla mort de ce père admiré, Juan décide de retourner dans le pays de sesparents, à la rencontre de musiciens qu’il a interrogés sur leur amour pourles musiques populaires du Noroeste et du Litoral… et sur les liens entremusique populaire et luttes populaires, alors que se répand à nouveausous nos yeux la coulée brune du fascisme ; là-bas, ici, et un peu partout.De ces rencontres, il a tiré une matière sonore documentaire qu’il faits’entre-tisser avec son histoire familiale.Un récit de voyage, de deuil, de lutte, de désir de créer envers et contretout, d’amour de la musique, et d’amour tout court.Zamba sera également un podcast, qui sortira cette annéesur la plateforme SUN.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr