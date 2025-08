Jeudi des Fabriques – Compagnie Éclats des Os : Sit Jikaer Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Jeudi des Fabriques – Compagnie Éclats des Os : Sit Jikaer Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Senior

Bajgar est un jeune homme mélancolique au chômage qui passe le plus clair de son temps dans le magasin de musique de Marinette, jeune femme énigmatique qui oeuvre, dans le secret, à le sortir de sa léthargie. Face à la violence du monde qui le tétanise, Bajgar s’oublie et se fond dans les chansons punks des Sex Pistols, ces icônes de la subversion et de l’irrévérence qui lui donnent l’espoir que les choses peuvent encore changer. Pendant ce temps, une femme qu’on appelle Sit Jikaer provoque une émeute dans une salle de classe de CM2, sauve l’humanité d’une troisième guerre mondiale, enflamme les universités avec ses discours anarchistes et parcourt la planète avec son groupe de punk-rock révolutionnaire.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr