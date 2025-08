Jeudi des Fabriques – Compagnie La Repasse : La Discrétion Parc des Oblates- entrée côté Aire de jeux Nantes

Jeudi des Fabriques – Compagnie La Repasse : La Discrétion Parc des Oblates- entrée côté Aire de jeux Nantes jeudi 18 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-18 17:00 – 18:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Jeune Public – Age maximum : 99

La Discrétion procède d’une envie : se soustraire à l’idée carte postalede « la Nature ». Assumer nos responsabilités de vivants parlants,soulignées par le silence : laisser la parole à une assemblée de tous lesêtres vivants, dans l’éclat et dans l’invisible. Seconder le monde plutôt quede l’emporter. Souhaiter la douceur dans la distinction entre les choses,entre les êtres. De cette distinction primordiale, commencer à converser :exécuter un mouvement subtil d’apparition et de disparition.Il y a dans La Discrétion gestes et paroles associées à l’épreuve du granddehors. Quelque chose comme une quête du déjà disparu et de l’encore-là– mais n’est-ce pas, aussi, cela, la poésie ?La repasse naît de la rencontre et des travaux de Sarah Pellerin-Ottet Sébastien Ménard, ainsi que de leur souhait de continuer à tracerl’espace commun de recherches et de pratiques initié avecLa Discrétion. Entrainer gestes et paroles, langages et silences dansl’écriture de formes vivantes et d’objets littéraires.

Parc des Oblates- entrée côté Aire de jeux Nantes 44100