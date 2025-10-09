Jeudi des Fabriques – Compagnie Les Majorettes d’Azay-Le-Rideau : Lou Reed (et les doudous sacrés) La Fabrique Chantenay-Bellevue Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-09T19:00 – 2025-10-09T20:00

Fin : 2025-10-09T19:00 – 2025-10-09T20:00

À partir d’une biographie de Lou Reed, Marion Le Nevet relie la vie de l’emblématique chanteur auteur-compositeur du Velvet Underground, sa construction psychologique de jeune Américain dans les années 1960, en parallèle de l’émergence de son oeuvre, et sa propre perception ainsi que celle du musicien Lenparrot de l’héritage de leur idole aujourd’hui. Questionnant la posture de marginal toxicomane qui cache une réalité de la pathologie mentale et son influence sur la création, cette performance musicale montre la force exponentielle d’artistes au contact les uns des autres dans la fenêtre temporelle de la Factory d’Andy Warhol, élément clé de l’histoire de la performance pluridisciplinaire. Marion Le Nevet et Romain Lallement expérimentent, influencés par ce scintillant courant, avec leurs propres outils vocaux, musicaux, textuels et visuels.

La Fabrique Chantenay-Bellevue 30 Boulevard de la Liberté, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

