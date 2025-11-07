Jeudi des Fabriques : Compagnie SARAHKONNOR – Silvia In/Out Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Jeune Public

Une préparation à l’accouchement en club House music, un bébé qui nait le soir des attentats du Bataclan et le stand up de Djiodo, SILVIA In/Out est une tentative d’émission collective d’ocytocine, l’hormone de l’attachement. La pièce part d’une double interrogation : peut-on retraverser une naissance grâce à la voix et la musique, en quoi cette expérience commune fait dialoguer corps physique et corps social ? Marie Heck Mosser propose un dispositif scénique entre le set de concert et le plateau technique d’une maternité. Accompagnée des musicien·ne·s Minouche Briot et Nicolas Puaux, elle convoque récits d’accouchement collectés en ateliers d’écriture, spoken word et voix de chercheur·euse·s. En résidence à la Fabrique Bellevue-Chantenay, l’équipe travaillera à la création d’une immersion sonore et à la spatialisation du personnage de SILVIA – voix hors-champ non binaire et plurielle. Iel formera un chœur lyrique véhiculant le bercement : une expérience sensorielle pour les publics appréhendant l’environnement in et ex utero.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr