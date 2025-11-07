Jeudi des Fabriques : Compagnie SBAM – En avant les filles ! Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 19:00 – 20:00

Gratuit : oui En famille, Adulte, Etudiant

» Un spectacle qui parle de femmes, de filles. Forcément, à un moment donné, c’est remuant, profond, cruel. C’est drôle aussi et même léger parfois. Vénus et Cyprine, les « sœurs planètes » veulent aller au bout de leurs rêves : être cosmonaute pour une et comédienne pour l’autre. Elles se heurtent aux affres du patriarcat, à l’éducation, aux habitudes et codes vestimentaires jugés sexistes, ainsi qu’aux stéréotypes. Dans une succession de saynètes, le spectacle traite des absurdités et des drames qu’elles traversent. Vénus et Cyprine vont faire corps, pour surmonter les épreuves et parvenir à se réaliser. » La Cie SBAM questionne la place de la femme dans notre société. Qu’est-ce que nous vivons au quotidien en tant que femme ? Que vivent les autres femmes, ici ou ailleurs, et quel impact cela a sur nos vies ?Comment avons-nous envie de faire bouger les lignes, d’ouvrir les consciences, de transmettre, de partager ? Le spectacle En avant les filles ! voit le jour pour tenter de répondre à ces questions et interpeler le public à partir de 13 ans.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr