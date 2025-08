Jeudi des Fabriques – Compagnie Vertige et Horizon : Flots Flux Flous Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Jeudi des Fabriques – Compagnie Vertige et Horizon : Flots Flux Flous Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, Jeune Public, Etudiant, En famille, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap – Age maximum : 99

Flots flux flous fait le récit d’une expédition aussi fluviale que fantaisiste.On y navigue d’une rencontre avec les onomatourgoï, les « fabricants denoms » de la Grèce Antique, jusqu’aux voeux d’espéranto de Ludwik LejzerZamenhof, en passant par une valse avec Richelieu, des marais débordantde pictogrammes, des isthmes pour chanson douce et des cascades de« c’est-marrant ». Empli de gratitude pour le langage verbal et terriblementdéfiant à son égard, Robin Mercier tente d’orchestrer en quelques paroles,gestes, documentations multi-supports, et matériaux proches de ceuxutilisés pour une crèche de Noël, les qui quoi comment de cette relationpour le moins paradoxale.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr