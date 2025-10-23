Jeudi des Fabriques – Compagnie Vertige et Horizon : Flots Flux Flous La Fabrique Chantenay-Bellevue Nantes

Jeudi des Fabriques – Compagnie Vertige et Horizon : Flots Flux Flous La Fabrique Chantenay-Bellevue Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Jeudi des Fabriques – Compagnie Vertige et Horizon : Flots Flux Flous Jeudi 23 octobre, 19h00 La Fabrique Chantenay-Bellevue Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-23T19:00 – 2025-10-23T20:00

Fin : 2025-10-23T19:00 – 2025-10-23T20:00

Flots flux flous fait le récit d’une expédition aussi fluviale que fantaisiste.

On y navigue d’une rencontre avec les onomatourgoï, les « fabricants de

noms » de la Grèce Antique, jusqu’aux voeux d’espéranto de Ludwik Lejzer

Zamenhof, en passant par une valse avec Richelieu, des marais débordant

de pictogrammes, des isthmes pour chanson douce et des cascades de

« c’est-marrant ». Empli de gratitude pour le langage verbal et terriblement

défiant à son égard, Robin Mercier tente d’orchestrer en quelques paroles,

gestes, documentations multi-supports, et matériaux proches de ceux

utilisés pour une crèche de Noël, les qui quoi comment de cette relation

pour le moins paradoxale.

La Fabrique Chantenay-Bellevue 30 Boulevard de la Liberté, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

théâtralités hybrides Flots flux flous fait le récit d’une expédition aussi fluviale que fantaisiste.