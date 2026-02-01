Jeudi des Fabriques Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte

« Coucoù » retrace la dernière nuit d’une vieille femme en proie à sa mémoire défaillante. Dans sa chambre envahie de lampes, elle rejoue les fragments de sa vie entre souvenirs perdus et présent lointain. Désarmante de solitude, elle se lie à ses lampes “totémisées” et dévoile à leur lueur une vie de silence et de secrets…

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr



