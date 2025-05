Jeudi des Fabriques : « IIII » – No Tongues – Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, 5 juin 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-05 19:00 –

Gratuit : oui Adulte

Avec toujours au centre de leur démarche un processus singulier et renouvelé à chaque répertoire, No Tongues propose pour « IIII » un dispositif circulaire immersif qui plonge l’auditeur dans le même espace sonore que les musiciens pour abolir les distances que créent les scènes.Dans cette nouvelle création, les musiciens de No Tongues explorent la notion de répétition et de pulsation, issues de rituels et de cérémonies séculaires. Le groupe cherche à créer une forme d’ivresse qui invite au mouvement et à la circulation, comme pour profiter d’un kaléidoscope aux multiples facettes.Centre de convergence des énergies en présence, un mât central de quatre mètres de hauteur porte quatre lampes suspendues à un câble dont le balancement, provoqué par un geste des musiciens, vient prolonger le mouvement hypnotique dans la sphère visuelle.Ils travaillent également avec la chorégraphe Anne Reymann afin de créer des mouvements simples, répétitifs et créatifs que le public sera invité à reproduire pendant le live.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr https://www.instagram.com/lesfabriques_villedenantes/