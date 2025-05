Jeudi des Fabriques : Ile de Garde – Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, 22 mai 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 19:00 –

Gratuit : oui Adulte

Morgane est batteuse depuis ses 15 ans (Blondi’s Salvation, Amazone, Pop Crimes), Cécile grandit dans le milieu de la peinture et pratique le piano classique. Klara, militante féministe depuis l’adolescence, oriente ses études vers la recherche en esthétique cinématographique. Avec pour pilier le besoin urgent d’une expression libre qui se départit des canons et de toute obligation d’affiliation à un genre préexistant, elles veulent raconter des histoires. Inspirées par le mouvement punk, les ambiances de la new wave mais aussi la beauté classique des chansons d’autrefois, Ile de Garde séduit par la richesse de son live, la posture atemporelle de Klara et les compositions « hitchcockiennes », épiques et eighties, du duo batterie/synthés.Un premier partenariat avec Cartelle Records leur permet de sortir leur premier EP « Hexagramme 50 ». En quatre pièces, il laisse entrevoir une vision urgente et lucide de l’humanité et de sa violence.Tina Gros (bookeuse/Cavalcade) leur propose un accompagnement qui porte rapidement ses fruits avec une 1re (suivie rapidement d’une 2e et d’une 3e) invitation sur la scène du Stéréolux.Ile de Garde enchaîne depuis lors des dates avec davantage d’enjeux (sélection aux Inouïs de Bourges, festival Variations, MOFO, Nouvelles Scènes de Niort …) et une première tournée anglaise qui leur ouvre les portes d’un nouveau public.Leur dernier single sort sur la compilation de la Saint-Valentin 2025 du label Carpaccio Cathédrale et se nomme « Wedding Day ».À partir de 14 ans

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr https://www.instagram.com/lesfabriques_villedenantes/