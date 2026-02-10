Jeudi des Fabriques : LA CHØSE Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

LA CHØSE est un espace de création protéiforme créé en 2020 par les frères Alexandre et Quentin Alberts.En tant que groupe de musique, ils enregistrent 2 albums : Rituel de mise à mort d’un apprenti naturiste (2022) puis Saison Folle (2024). En 2025, ils réalisent un clip pour leur titre Intermarché qui reçoit le prix du QIFF (Quimper Images et Films Festival).En tant que compagnie de théâtre, ils lancent, avec le regard complice de Tibor Ockenfels, le projet Kaiser Schwartz Kabaret : un spectacle mêlant conte, théâtre et musique autour de Kaiser Schwartz, un super méchant de leur invention. En janvier 2026, ils montrent une première version du spectacle au théâtre de l’Élysée à Lyon.LA CHØSE est accompagnée par La Carène, SMAC de Brest. Kaiser Schwartz est assoiffé de pouvoir et de reconnaissance. Seul dans son château à Schwartzwald, il concocte des plans machiavéliques pour façonner le monde à son image : il fabrique un sérum d’invisibilisation, il ressuscite Jules Verne, il devient chanteuse diva. Malheureusement pour lui les choses ne se déroulent jamais comme prévues…La cie LA CHØSE vous propose un cabaret grinçant fait de contes et de musique où se peignent à gros traits les travers de notre monde. Un objet unique et déjanté qui vous emporte vers des rives et des dérives dont seul Kaiser Schwartz a les secrets

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr



Afficher la carte du lieu Fabrique Chantenay-Bellevue (La) et trouvez le meilleur itinéraire

