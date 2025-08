Jeudi des Fabriques – La Turbine : Etre re-sensible / expérience d’écoute vivante Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Jeudi des Fabriques – La Turbine : Etre re-sensible / expérience d’écoute vivante Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public, En famille, Etudiant, Adulte, Jeune Public, Senior, Personne en situation de handicap – Age maximum : 99

En interrogeant la possibilité que nos états de corps influencent nos perceptions du réel et nos actions, nous avons récolté les paroles et les expériences de citoyen.nes, artistes, praticien.nes du souffle et du mouvement, chercheur.euses en neurosciences et sciences humaines. Avec le public, nous tentons, lors d’une expérience d’écoute performée et participative, d’exercer nos capacités à sentir, à observer, à goûter, à toucher et à être touché.e, à entendre, à discerner, de façon très concrète.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr