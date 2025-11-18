Jeudi des Fabriques : Le Stupéfiant Image – La Comtesse des vues animées La Fabrique Chantenay-Bellevue Nantes

Jeudi des Fabriques : Le Stupéfiant Image – La Comtesse des vues animées Jeudi 18 décembre, 18h00 La Fabrique Chantenay-Bellevue Loire-Atlantique

La compagnie soutient artistes et projets qui mettent en résonance l’image avec la scène et, plus largement, interrogent la façon de transmettre une trace mémorielle dans une relation directe, humaine, intime, au public.

Nous partons sur les pas de Marie de Kerstrat, une femme visionnaire au destin étonnant. Comtesse bretonne devenue saltimbanque, elle prend la route avec son fils à la fin du 19ème siècle : à eux deux, ils font découvrir le cinéma au Canada ! L’épopée authentique de leur ‘Historiographe’ nous permet de débobiner les entrelacs de la fiction et du réel sur nos écrans.

La Fabrique Chantenay-Bellevue 30 Boulevard de la Liberté, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

