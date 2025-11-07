Jeudi des Fabriques : Nathan Jousni – Laboratoire (titre provisoire) Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant

En 2022, à Callac, dans les Côtes d’Armor, un projet d’accueil de personnes réfugiées a profondément divisé la commune, traditionnellement terre d’accueil. Une partie des habitant.es s’était alors dressée contre une initiative leur paraissant inadaptée et pour laquelle ils.elles disaient ne pas avoir été consulté.es. Selon d’autres, celle-ci avait été infiltrée par des militant.es identitaires qui avaient retourné l’opinion générale en utilisant des méthodes de désinformation, d’instrumentalisation et d’intimidation, transformant ainsi la commune en un laboratoire du national-populisme. Laboratoire (titre provisoire) est une fiction documentée immersive qui s’inspire de ces événements, réunissant acteur.ices professionnel.les et amateur.ices autour de la question suivante : Qu’est-ce qui fait le terreau du national-populisme, dans quelles brèches s’immisce-t-il et parvient-il à prospérer ?

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr