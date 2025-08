Jeudi des Fabriques – Portenawak : Barbu Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Jeudi des Fabriques – Portenawak : Barbu Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes vendredi 7 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 14:00 – 15:00

Gratuit : oui En famille, Jeune Public – Age maximum : 99

Barbu, c’est un spectacle pour s’amuser. Une plongée dans l’univers de l’enfance intemporelle. C’est cet esprit qui fait rire les enfants aussi bien devant Mortelle Adèle que devant Charlie Chaplin. Et c’est cette chose là que nous voulons aller chercher. Libérer l’énergie, la spontanéité et l’imaginaire qui sont les talents que chaque enfant possède. Avec des chansons sur les thèmes du rapport enfants/adultes, du droit à l’expression, du besoin de rire et de rester des enfants, nous revendiquons aux enfants le droit d’avoir un rôle d’enfant plutôt que des adultes en devenir. Pour cela, nous allons chercher leur spontanéité, leur confiance aux autres, leur imaginaire et toutes ces qualités qui tendent à s’estomper avec le temps et que nous souhaitons voir s’exprimer pleinement.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr