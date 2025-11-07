Jeudi des Fabriques – Portenawak : Barbu La Fabrique Chantenay-Bellevue Nantes

Jeudi des Fabriques – Portenawak : Barbu Vendredi 7 novembre 2025 La Fabrique Chantenay-Bellevue Nantes

Jeudi des Fabriques – Portenawak : Barbu Vendredi 7 novembre, 14h00 La Fabrique Chantenay-Bellevue Loire-Atlantique

Barbu, c’est un spectacle pour s’amuser. Une plongée dans l’univers de l’enfance intemporelle. C’est cet esprit qui fait rire les enfants aussi bien devant Mortelle Adèle que devant Charlie Chaplin. Et c’est cette chose là que nous voulons aller chercher. Libérer l’énergie, la spontanéité et l’imaginaire qui sont les talents que chaque enfant possède. Avec des chansons sur les thèmes du rapport enfants/adultes, du droit à l’expression, du besoin de rire et de rester des enfants, nous revendiquons aux enfants le droit d’avoir un rôle d’enfant plutôt que des adultes en devenir. Pour cela, nous allons chercher leur spontanéité, leur confiance aux autres, leur imaginaire et toutes ces qualités qui tendent à s’estomper avec le temps et que nous souhaitons voir s’exprimer pleinement.

La Fabrique Chantenay-Bellevue 30 Boulevard de la Liberté, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

