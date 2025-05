Jeudi des Fabriques : Santa – Pauline Dau – La Fabrique Chantenay-Bellevue Nantes, 30 mai 2025 12:30, Nantes.

Jeudi des Fabriques : Santa – Pauline Dau Vendredi 30 mai, 14h30 La Fabrique Chantenay-Bellevue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-30T14:30:00+02:00 – 2025-05-30T15:30:00+02:00

Fin : 2025-05-30T14:30:00+02:00 – 2025-05-30T15:30:00+02:00

Un jour j’ai perdu mon père,

le lendemain j’ai perdu la Corse.

Santa c’est ce qu’il me reste de la Corse.

Mon père il est humoriste

mon père il est corse

mon père il est mort

et moi depuis, je ne sais plus qui je suis.

C‘est ce que je viens vous raconter.

Santa c’est la fête des morts

Santa c’est troquer identité contre liberté

Santa c’est rire de ses problèmes

Santa c’est se demander si grandir c’est trahir ?

Santa c’est burlesque

Santa c’est une célébration

Santa c’est une invitation à honorer nos morts

Santa c’est réparer les vivants

Pauline Dau est artiste associée au Théâtre ONYX de St-Herblain. Elle est lauréate de la bourse SACD Beaumarchais Écriture cirque 2023 pour le texte « Santa ». Il s’agit de sa 2e création en tant que porteuse de projet après « Vanité(s) », sorti en 2017.

À partir de 14 ans

La Fabrique Chantenay-Bellevue 30 Boulevard de la Liberté, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lesfabriques_villedenantes/ »}]

Hula-hoop pailletés, patins à roulettes aux pieds, chansons écrites à la main, et acrobaties sur le piano-scène. Cirque