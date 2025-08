Jeudi des Fabriques – Simon Guiochet et Guillaume Fresneau : Journal sans date Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Jeudi des Fabriques – Simon Guiochet et Guillaume Fresneau : Journal sans date Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap – Age maximum : 99

Plongée musicale et visuelle dans l’exploration des grands espaces vierge américain, entre paysages naturels et introspections, Le Journal Sans Date est inspiré par un court chapitre du livre, Voyage en Amérique, de Chateaubriand. Le récit, sans indications précises de lieux ni de dates mais seulement certaines heures de la journée, raconte la descente d’un fleuve puis l’exploration d’une forêt primitive dans le wilderness américain. Chateaubriand y retranscris ses rêveries, méditations et pensées que son parcours lui inspire. Poétique, confondant les rêves de son imagination avec la réalité, le côté imprécis et imagé du texte nous permet une grande liberté d’interprétation, où la musique, les sons analogiques ainsi que les images, performances en pellicules et expérimentations visuelles, sont jouées live, comme un voyage en train de se vivre.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr