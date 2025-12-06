Jeudi des lecteurs Bibliothèque Multimédia Guéret

Jeudi des lecteurs

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Jeudi des lecteurs le livre de l’année .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 contact@bm-grandgueret.fr

English : Jeudi des lecteurs

L’événement Jeudi des lecteurs Guéret a été mis à jour le 2025-12-04 par Creuse Tourisme