Jeudi des lecteurs Bibliothèque Multimédia Guéret
Jeudi des lecteurs Bibliothèque Multimédia Guéret jeudi 8 janvier 2026.
Jeudi des lecteurs
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08
Date(s) :
2026-01-08
Jeudi des lecteurs le livre de l’année .
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 contact@bm-grandgueret.fr
English : Jeudi des lecteurs
L’événement Jeudi des lecteurs Guéret a été mis à jour le 2025-12-04 par Creuse Tourisme