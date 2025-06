JEUDI DES TERROIRS Clermont-l’Hérault 26 juin 2025 07:00

Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

2025-07-10

2025-07-24

2025-08-07

2025-08-21

Retrouvez des Food Truck, des brasseurs et des vignerons locaux au Jeudi des Terroirs !

Les soirées seront animées par :

– Jeudi 26 juin Endless Soul

– Jeudi 10 juillet Jean-Michel Rinaldi

– Jeudi 24 juillet Duo Lumen

– Jeudi 7 août Dounia Arssi Trio

– Jeudi 21 août Gypsie Wado Event

Entrée libre. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00 accueil.mairie@ville-clermont-herault.fr

English :

Join local food trucks, brewers and winemakers at the Jeudi des Terroirs!

The evening will be hosted by Endless Soul.

German :

Finden Sie beim Jeudi des Terroirs Food Trucks, Brauereien und lokale Winzer!

Der Abend wird von Endless Soul moderiert.

Italiano :

Unitevi ai food truck, ai produttori di birra e di vino locali al Jeudi des Terroirs!

La serata sarà ospitata da Endless Soul.

Espanol :

Únase a los camiones de comida, cerveceros y bodegueros locales en el Jeudi des Terroirs

El anfitrión de la velada será Endless Soul.

