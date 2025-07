Jeudi des thés Collective Moilesautresart (Arts visuels) résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer

Jeudi des thés Collective Moilesautresart (Arts visuels) résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer jeudi 24 juillet 2025.

Jeudi des thés Collective Moilesautresart (Arts visuels) résidence d’artistes des Fours à Chaux

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 20:30:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Une rencontre informelle et conviviale avec les artistes, pour découvrir, à l’heure du thé, comment leurs idées peuvent devenir des œuvres.

Cathie Bagoris, Beth Gordon et Lila Rétif, du collectif Moilesautreart, sont des médiums du banal. Leur pratique révèle l’esprit des objets ordinaires ou les présences non-humaines à nos regards trop hâtifs. Avec leur revue édition.psd, elles cherchent à regrouper des documents pour créer d’autres narrations autour des formes de vie végétales et animales articles de journaux, faits historiques, art, poésie, philosophie et littérature s’y entremêlent. Pour son 6ème numéro, le trio s’intéresse aux vaches, sujets récurrents dans leur pratique artistique.

Attention horaire exceptionnel ! Rdv à 20h30

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 05 95 08 residence.regneville@manche.fr

English : Jeudi des thés Collective Moilesautresart (Arts visuels) résidence d’artistes des Fours à Chaux

An informal tea-time meeting with the artists, to discover how their ideas can become works of art.

Cathie Bagoris, Beth Gordon and Lila Rétif, from the Moilesautreart collective, are mediums of the banal. Their practice reveals the spirit of ordinary objects or non-human presences to our over-hasty gaze. With their magazine édition.psd, they seek to bring together documents to create alternative narratives around plant and animal life forms: newspaper articles, historical facts, art, poetry, philosophy and literature all intermingle. For its 6th issue, the trio turns its attention to cows, recurring subjects in their artistic practice.

Attention to special times! Rendezvous at 8:30pm

German :

Ein informelles und geselliges Treffen mit den Künstlern, um bei einer Tasse Tee zu erfahren, wie ihre Ideen zu Werken werden können.

Cathie Bagoris, Beth Gordon und Lila Rétif vom Kollektiv Moilesautreart sind Medien des Banalen. Ihre Praxis enthüllt den Geist gewöhnlicher Gegenstände oder nicht-menschlicher Präsenzen vor unseren allzu vorschnellen Blicken. Mit ihrer Zeitschrift édition.psd versuchen sie, Dokumente zusammenzustellen, um andere Erzählungen rund um pflanzliche und tierische Lebensformen zu schaffen: Zeitungsartikel, historische Fakten, Kunst, Poesie, Philosophie und Literatur werden miteinander verwoben. In seiner sechsten Ausgabe beschäftigt sich das Trio mit Kühen, die in ihrer künstlerischen Praxis immer wieder thematisiert werden.

Achtung, außergewöhnliche Uhrzeit! Treffpunkt um 20.30 Uhr

Italiano :

Un incontro informale e conviviale con gli artisti, per scoprire come le loro idee possono diventare opere d’arte.

Cathie Bagoris, Beth Gordon e Lila Rétif, del collettivo Moilesautreart, sono medium del banale. La loro pratica rivela lo spirito di oggetti ordinari o di presenze non umane al nostro sguardo troppo affrettato. Con la loro rivista édition.psd, cercano di riunire i documenti per creare altre narrazioni intorno alle forme di vita vegetali e animali: articoli di giornale, fatti storici, arte, poesia, filosofia e letteratura sono tutti intrecciati. Per il loro sesto numero, il trio si concentra sulle mucche, un tema ricorrente nella loro pratica artistica.

Attenzione all’orario speciale! Appuntamento alle 20.30

Espanol :

Un encuentro informal y distendido con los artistas a la hora del té, para descubrir cómo sus ideas pueden convertirse en obras de arte.

Cathie Bagoris, Beth Gordon y Lila Rétif, del colectivo Moilesautreart, son médiums de lo banal. Su práctica revela el espíritu de objetos ordinarios o presencias no humanas a nuestra mirada demasiado apresurada. Con su revista édition.psd, tratan de reunir documentos para crear otras narrativas en torno a las formas de vida vegetal y animal: artículos periodísticos, hechos históricos, arte, poesía, filosofía y literatura se entrelazan. Para su 6º número, el trío se centra en las vacas, un tema recurrente en su práctica artística.

¡Atención a la hora especial! Cita a las 20.30 h

