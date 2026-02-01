Jeudi des thés Etienne Lagrange (Groupe Lihou) résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer

Jeudi des thés Etienne Lagrange (Groupe Lihou) résidence d’artistes des Fours à Chaux

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Début : 2026-02-19 17:30:00

fin : 2026-02-19 18:30:00

2026-02-19

Une rencontre informelle et conviviale avec les artistes, pour découvrir, à l’heure du thé, comment leurs idées peuvent devenir des œuvres.

Avec Etienne Lagrange Groupe Lihou (musiques traditionnelles).

Le groupe Lihou est né en 2017 autour d’une création sur les répertoires traditionnels des îles anglo-normandes. En 2023, Lihou sortait le disque Réveillez-vous car il est jour , consacré aux chansons et musiques traditionnelles des îles anglo-normandes.

Le groupe se lance aujourd’hui dans une nouvelle création, élargissant l’horizon aux deux rives de la Manche. Oceanus britannicus nostrum va jouer et se jouer des héritages musicaux des deux rives, en créant des ponts au-dessus de la Manche pour la rencontre des peuples. .

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 05 95 08 residence.regneville@manche.fr

