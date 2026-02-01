Jeudi des thés Léonore Chaix et Emmanuel Dupont résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer

Jeudi des thés Léonore Chaix et Emmanuel Dupont résidence d’artistes des Fours à Chaux

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Début : 2026-02-26 17:30:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Une rencontre informelle et conviviale avec les artistes, pour découvrir, à l’heure du thé, comment leurs idées peuvent devenir des œuvres.

Double thé ce jeudi avec Léonore Chaix (écriture, théâtre) et Emmanuel Dupont (dessin live, musique) !

Léonore Chaix partage sa vie entre la scène, l’écriture et la transmission. Avec son premier récit, Sérendipité, elle tente d’analyser la nécessité d’écrire à travers le portrait d’une famille d’écrivains. Le poison de l’écriture, comme celui des empêchements, passe-t-il dans le lait maternel ? Au-dessus de son berceau, quelques monstres sa mère, la romancière Marie Chaix, qui s’est brutalement arrêtée d’écrire ; sa tante, Anne Sylvestre, qui a souffert d’illégitimité durant sa carrière ; leur mère, cantatrice muselée par un mariage désastreux. Enfin, leur père collaborateur, emprisonné à la Libération, ayant infligé à sa lignée une dette impossible à payer, même par les mots.

Emmanuel Dupont, Loïc Sécheresse et Adrien Legrand se sont rencontrés en 2023, lors d’une performance de dessin live et musique au festival Declic (Caen). C’est de cette rencontre qu’est né leur premier spectacle Tularosa, forme hybride entre concert dessiné, animation et théâtre. Tularosa est le premier volet d’un diptyque dont la suite se nomme Oroville. Il s’agira, dans cet opus, de pousser encore plus loin les curseurs du dessin live et de ses potentialités narratives. .

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 05 95 08 residence.regneville@manche.fr

