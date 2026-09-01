Informations pratiques

Regnéville-sur-Mer

Jeudi des thés – Marion Rouxin – résidence d’artistes des Fours à Chaux

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 17:30:00

fin : 2026-09-24 18:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Une rencontre informelle et conviviale avec les artistes, pour découvrir, à l’heure du thé, comment leurs idées peuvent devenir des œuvres.

Avec Marion Rouxin et Eric Doria (musique, chanson, théâtre, jeune public)

La ménagerie magnifique (titre provisoire).

Marion Rouxin, accompagné par le musicien Eric Doria, imagine un nouveau spectacle jeune public sous la forme d’un abécédaire des animaux, où chaque lettre devient l’occasion d’explorer une émotion : la joie qui éclabousse, la colère qui gronde, la peur qui se glisse, la tendresse qui enveloppe.

À travers des chansons, des jeux sonores et des tableaux musicaux singuliers, les animaux deviennent des guides sensibles et malicieux, permettant aux enfants d’apprivoiser ce qu’ils ressentent sans jamais moraliser, mais en ouvrant un espace de partage, de poésie et d’émerveillement.

Un voyage ludique et musical au cœur des émotions, une traversée de A à Z pour grandir, s’exprimer et rêver ensemble.

Gratuit – ouvert à toutes et tous. .

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 05 95 08 residence.regneville@manche.fr

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English : Jeudi des thés – Marion Rouxin – résidence d’artistes des Fours à Chaux

L’événement Jeudi des thés – Marion Rouxin – résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par CD50 Culture