Jeudi des thés – Marion Rouxin – résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer
jeudi 24 septembre 2026 · Regnéville-sur-Mer
Informations pratiques
Regnéville-sur-Mer
Jeudi des thés – Marion Rouxin – résidence d’artistes des Fours à Chaux
14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 17:30:00
fin : 2026-09-24 18:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Une rencontre informelle et conviviale avec les artistes, pour découvrir, à l’heure du thé, comment leurs idées peuvent devenir des œuvres.
Avec Marion Rouxin et Eric Doria (musique, chanson, théâtre, jeune public)
La ménagerie magnifique (titre provisoire).
Marion Rouxin, accompagné par le musicien Eric Doria, imagine un nouveau spectacle jeune public sous la forme d’un abécédaire des animaux, où chaque lettre devient l’occasion d’explorer une émotion : la joie qui éclabousse, la colère qui gronde, la peur qui se glisse, la tendresse qui enveloppe.
À travers des chansons, des jeux sonores et des tableaux musicaux singuliers, les animaux deviennent des guides sensibles et malicieux, permettant aux enfants d’apprivoiser ce qu’ils ressentent sans jamais moraliser, mais en ouvrant un espace de partage, de poésie et d’émerveillement.
Un voyage ludique et musical au cœur des émotions, une traversée de A à Z pour grandir, s’exprimer et rêver ensemble.
Gratuit – ouvert à toutes et tous. .
14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 05 95 08 residence.regneville@manche.fr
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English : Jeudi des thés – Marion Rouxin – résidence d’artistes des Fours à Chaux
L’événement Jeudi des thés – Marion Rouxin – résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par CD50 Culture
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