Informations pratiques

Regnéville-sur-Mer

Jeudi des thés – Olivier Legall – résidence d’artistes des Fours à Chaux

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 17:30:00

fin : 2026-10-22 18:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Une rencontre informelle et conviviale avec les artistes, pour découvrir, à l’heure du thé, comment leurs idées peuvent devenir des œuvres.

Avec Olivier Legall (musique, chanson).

Enregistrement d’un nouvel EP.

Olivier Legall est auteur-compositeur-interprète. Il collabore en tant que musicien, compositeur, arrangeur auprès de nombreux projets depuis 2012 (Devon Graves, Nicolas Comment, 5 Horses). Avec Karen Lano, ils composent et enregistrent l’Âge d’Or (novembre 2024, Coup de Cœur Radio France, Chroniqué dans Le Monde et Ouest France). Il fait partie du duo Appelez-Moi François avec Romain Lefrançois.

Après la sortie de son EP La Maison, à l’automne 2025, Olivier Legall enregistre son nouveau disque aux Fours avec son studio mobile, creusant le sillon d’une folk simple et artisanale (une guitare, quelques voix, des arrangements simples), dans l’esprit des enregistrements des années 60.

Gratuit – ouvert à toutes et tous. .

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 05 95 08 residence.regneville@manche.fr

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English : Jeudi des thés – Olivier Legall – résidence d’artistes des Fours à Chaux

L’événement Jeudi des thés – Olivier Legall – résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par CD50 Culture