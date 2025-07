Jeudi des thés Ruthy Scetbon (théâtre, clown) résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer

Jeudi des thés Ruthy Scetbon (théâtre, clown) résidence d'artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer jeudi 28 août 2025.

Jeudi des thés Ruthy Scetbon (théâtre, clown) résidence d’artistes des Fours à Chaux

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Début : 2025-08-28 17:30:00

fin : 2025-08-28

2025-08-28

Une rencontre informelle et conviviale avec les artistes, pour découvrir, à l’heure du thé, comment leurs idées peuvent devenir des œuvres.

Ruthy Scetbon est comédienne et metteuse en scène. Passionnée par le clown, elle s’est formée notamment à l’école internationale de théâtre Jacques Lecoq. En résidence aux Fours à Chaux, elle travaille sur une nouvelle création clownesque. « Au commencement », est un seule en scène cosmogonique dans lequel une clown vient refaire le monde. Elle range, nettoie, fait le vide, pour repartir à zéro, de rien, du néant. Elle recrée le monde, avançant pas à pas, pour ne pas refaire les mêmes erreurs qui nous ont menées à aujourd’hui, l’état du monde actuel, où le chaos a repris place…

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 05 95 08 residence.regneville@manche.fr

Jeudi des thés Ruthy Scetbon (théâtre, clown) résidence d'artistes des Fours à Chaux

An informal tea-time meeting with the artists, to discover how their ideas can become works of art.

Ruthy Scetbon is an actress and director. Passionate about clowning, she trained at the Jacques Lecoq International Theatre School. In residence at Les Fours à Chaux, she is working on a new clown creation. « Au commencement » is a cosmogonic one-woman show in which a clown comes to remake the world. She tidies up, cleans up, clears out, starts afresh, from nothing, from nothingness. She recreates the world, advancing step by step, so as not to repeat the same mistakes that led us to today, the state of the world today, where chaos has taken over?

German :

Ein informelles und geselliges Treffen mit den Künstlern, um bei einer Tasse Tee zu erfahren, wie ihre Ideen zu Werken werden können.

Ruthy Scetbon ist Schauspielerin und Regisseurin. Sie ist eine leidenschaftliche Clownin und hat ihre Ausbildung unter anderem an der internationalen Theaterschule Jacques Lecoq absolviert. Im Rahmen ihres Aufenthalts in Les Fours à Chaux arbeitet sie an einer neuen Clownskreation. « Au commencement » ist eine kosmogonische Inszenierung, in der eine Clownin die Welt neu erschafft. Sie räumt auf, reinigt, macht sich leer, um bei Null anzufangen, aus dem Nichts, aus dem Nichts. Sie erschafft die Welt neu, indem sie Schritt für Schritt voranschreitet, um nicht dieselben Fehler zu wiederholen, die uns in die heutige Welt geführt haben, in die heutige Welt, in der das Chaos wieder Einzug gehalten hat

Italiano :

Un incontro informale e conviviale con gli artisti, per scoprire come le loro idee possono diventare opere d’arte.

Ruthy Scetbon è attrice e regista. Appassionata di clownerie, si è formata alla Scuola Internazionale di Teatro Jacques Lecoq. In residenza presso Les Fours à Chaux, sta lavorando a una nuova creazione clown. « Au commencement » è un one-woman show cosmogonico in cui un clown viene a rifare il mondo. Mette in ordine, pulisce, sgombera, per ricominciare da zero, dal nulla, dal niente. Ricrea il mondo, avanzando passo dopo passo, per non ripetere gli stessi errori che ci hanno portato all’oggi, allo stato attuale del mondo, dove il caos ha preso il sopravvento?

Espanol :

Un encuentro informal y distendido con los artistas a la hora del té, para descubrir cómo sus ideas pueden convertirse en obras de arte.

Ruthy Scetbon es actriz y directora. Apasionada del clown, se formó en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq. En residencia en Les Fours à Chaux, trabaja en una nueva creación de clown. « Au commencement » es un espectáculo cosmogónico en el que una payasa viene a rehacer el mundo. Ordena, limpia, despeja, para volver a empezar de cero, de la nada, de la nada. Recrea el mundo, avanzando paso a paso, para no repetir los mismos errores que nos han traído hasta hoy, al estado actual del mundo, donde el caos se ha apoderado de todo?

