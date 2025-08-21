Jeudi du Centre Ville Gastronomie Place de la Marne Nouméa

La troisième édition du Jeudi du centre-ville se tiendra le jeudi 21 août, sur la place des Cocotiers. Pour l’occasion, la gastronomie locale sera à l’honneur, avec un focus particulier sur les fruits et légumes.

English :

The third edition of Downtown Thursday will be held on Thursday August 21, in Place des Cocotiers. For the occasion, local gastronomy will be in the spotlight, with a particular focus on fruit and vegetables.

German :

Die dritte Ausgabe des Donnerstags im Stadtzentrum findet am Donnerstag, den 21. August, auf dem Place des Cocotiers statt. Zu diesem Anlass wird die lokale Gastronomie im Mittelpunkt stehen, mit einem besonderen Fokus auf Obst und Gemüse.

Italiano :

La terza edizione dei Giovedì del Centro Città si terrà giovedì 21 agosto in Place des Cocotiers. La gastronomia locale sarà sotto i riflettori, con particolare attenzione alla frutta e alla verdura.

Espanol :

La tercera edición de City Centre Thursday se celebrará el jueves 21 de agosto en la Place des Cocotiers. La gastronomía local será la protagonista, con especial atención a las frutas y verduras.

