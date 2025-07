Jeudi du centre Ville l’authenticité du Nord Nouméa

Jeudi du centre Ville l’authenticité du Nord Nouméa jeudi 10 juillet 2025.

Jeudi du centre Ville l’authenticité du Nord

Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

Les communes du Nord vous réservent de beaux moments de partage et des saveurs authentiques sur la place des Cocotiers !

.

Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 23.26.50

English :

The communes of the North of France have some great moments of sharing and authentic flavours in store for you on the Place des Cocotiers!

German :

Die Gemeinden des Nordens halten auf dem Place des Cocotiers schöne Momente des Austauschs und authentische Geschmäcker für Sie bereit!

Italiano :

I comuni del Nord della Francia vi riservano momenti di condivisione e sapori autentici sulla Place des Cocotiers!

Espanol :

Los municipios del Norte de Francia le reservan grandes momentos de convivencia y sabores auténticos en la Place des Cocotiers

L’événement Jeudi du centre Ville l’authenticité du Nord Nouméa a été mis à jour le 2025-06-27 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie