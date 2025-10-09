Jeudi du Centre Ville Tahiti au grand coeur Place des Cocotiers Nouméa
Jeudi du Centre Ville Tahiti au grand coeur Place des Cocotiers Nouméa jeudi 9 octobre 2025.
Jeudi du Centre Ville Tahiti au grand coeur
Place des Cocotiers BP K1 Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 07:00:00
fin : 2025-10-10 19:00:00
Date(s) :
2025-10-09
Durant deux jours, la place des Cocotiers accueillera toutes les saveurs, les couleurs et les parfums de Tahiti.
.
Place des Cocotiers BP K1 Nouméa 98849 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
English :
For two days, Place des Cocotiers will play host to all the flavors, colors and fragrances of Tahiti.
German :
Zwei Tage lang werden auf dem Place des Cocotiers alle Geschmäcker, Farben und Düfte Tahitis zu finden sein.
Italiano :
Per due giorni, la Place des Cocotiers ospiterà tutti i sapori, i colori e i profumi di Tahiti.
Espanol :
Durante dos días, la Place des Cocotiers acogerá todos los sabores, colores y fragancias de Tahití.
L’événement Jeudi du Centre Ville Tahiti au grand coeur Nouméa a été mis à jour le 2025-09-30 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie