Jeudi du savoir Comme au spectacle La peinture et le théâtre (XVI-XIXème siècle) Place de la Liberté Roumare

Jeudi du savoir Comme au spectacle La peinture et le théâtre (XVI-XIXème siècle)

Place de la Liberté Bibliothèque municipale Pierre Claise Roumare Seine-Maritime

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Solidarité Réfugiés Roumare vous propose la conférence Comme au spectacle La peinture et le théâtre (XVI-XIXème siècle) , animée par Éric Wauters.

S’il est admis aujourd’hui que théâtre et peinture sont très liés à la fin du moyen âge, la disparition des spectacles édifiants médiévaux ne signifie pas une rupture complète entre la scène et la toile artistes et commanditaires sont restés très attachés à ce qui est jusqu’au début du XXe siècle et le développement du cinéma, le grand divertissement de tous les publics.

La peinture illustre ainsi l’histoire du théâtre et s’en inspire encore dans une mise en scène au service de la narration. C’est la rencontre de ces deux arts que nous proposons d’observer dans l’iconographie considérée comme un spectacle, comme au théâtre . .

Place de la Liberté Bibliothèque municipale Pierre Claise Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 99 16 10 solidariterr@gmail.com

