Jeudi du savoir L’eugénisme et le nazisme, l’aktion T4 et l’élimination des handicapés Place de la Liberté Roumare

Jeudi du savoir L’eugénisme et le nazisme, l’aktion T4 et l’élimination des handicapés

Place de la Liberté Bibliothèque municipale Pierre Claise Roumare Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Solidarité Réfugiés Roumare vous propose la conférence L’eugénisme et le nazisme, l’aktion T4 et l’élimination des handicapés , animée par Jean-Louis Roussel.

L’eugénisme est un concept apparu dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Son inventeur, l’Anglais Francis Galton, est influencé par les premiers travaux sur la génétique. C’est aux États-Unis que les premières initiatives sont prises pour contrôler la natalité avec le soutien de l’Eugenics Record Office ; elles servent de modèle pour les dirigeants nazis à partir de 1933.

L’Institut Kaiser Wilhem à Berlin assure la formation des médecins convaincus des vertus de l’eugénisme. Le contexte de la Seconde Guerre mondiale permet la mise en place du processus de mise à mort de dizaines de milliers de handicapés dans le IIIe Reich. Le principal lieu du crime est installé en Autriche annexée, dans le château de Hartheim. Après la mise à mort de près de 20 000 handicapés, les infrastructures sont utilisées pour assassiner des déportés du camp de concentration de Mauthausen. .

Place de la Liberté Bibliothèque municipale Pierre Claise Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 99 16 10 solidariterr@gmail.com

