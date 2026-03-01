JEUDI FRIENDLY ATELIER DE MISE EN MUSIQUE DE VOS RÉCITS Théâtre O(L)tto Ladsuch, Mont Lozère et Goulet

JEUDI FRIENDLY ATELIER DE MISE EN MUSIQUE DE VOS RÉCITS

Théâtre O(L)tto Ladsuch, Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Le duo Bocage sera au centre de ce Jeudi Friendly. Rendez-vous le 26 mars au Théâtre O(L)tto Ladusch pour un atelier de mise en voix de vos récits ! Sur réservation.

Amenez une histoire, un texte ou une légende de la vallée dont vous avez envie de vous emparer le temps d’une soirée. Le duo Bocage accompagnera musicalement ces restitutions de textes dans une ambiance conviviale.

Fouillez le fond de vos placards et de vos mémoires et ramenez vos histoires préférées au Théâtre Municipal O(L)tto Ladusch le jeudi 26 mars !

Le duo Bocage, sera au centre de ce Jeudi Friendly venez avec un récit, un témoignage ou une légende, entendue ou imaginée, et mettez-les en musique avec eux ! Sur réservation.

Cet atelier gratuit et convivial permettra aux deux artistes d’étoffer la performance-concert présentée le samedi 28 mars au four à pain d’Oultet. .

Théâtre O(L)tto Ladsuch, Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50

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English :

The Bocage duo will be at the center of this Jeudi Friendly. Join them on March 26 at Théâtre O(L)tto Ladusch for a workshop on putting your stories into voice! Reservations required.

Bring a story, a text or a legend from the valley that you’d like to make your own for an evening. The Bocage duo will provide musical accompaniment to these renditions in a convivial atmosphere.

L’événement JEUDI FRIENDLY ATELIER DE MISE EN MUSIQUE DE VOS RÉCITS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT Mont Lozere