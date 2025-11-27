JEUDI FRIENDLY VIDE-DRESSING & APÉRO PARTAGÉ Théâtre municipal O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet

JEUDI FRIENDLY VIDE-DRESSING & APÉRO PARTAGÉ

Théâtre municipal O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Début : 2025-11-27

Si toi aussi tu as dans ton armoire des vêtements que tu n’utilises plus, fais du tri et rejoins-nous pour un vide-dressing le 27 novembre, dès 18h30 dans le cadre des apéros partagé Jeudi Friendly !

Dons, échanges et bons moments à la clé !

Apéro partagé amène de quoi boire & grignoter ensemble ou découvre les boissons de nos producteurs (adhésion obligatoire 1€ la soirée 10€ l’année)

Tu peux déposer tes vêtements au Théâtre à partir du lundi 24 nov. entre 10h et 18h ! Ou venir directement avec à l’apéro !

Les habits et autres accessoires incroyables qui ne seront pas partis seront déposés à la Vesti’Boutique à Mende pour leur donner une nouvelle vie et faire des heureux.ses. .

+33 6 47 67 10 88 contact@festivaldolt.org

English :

If you too have clothes in your closet that you no longer use, sort them out and join us for a dress-down sale on November 27, starting at 6:30pm as part of the Jeudi Friendly shared aperitifs!

Donations, exchanges and good times guaranteed!

Shared aperitifs: bring a drink and a snack or discover our producers? drinks (membership required: 1? per evening 10? per year)

German :

Wenn du auch Kleidung in deinem Schrank hast, die du nicht mehr brauchst, sortiere sie aus und mach mit bei einem Kleiderverkauf am 27. November ab 18.30 Uhr im Rahmen der Apéros partagé Jeudi Friendly!

Spenden, Austausch und gute Zeiten stehen auf dem Programm!

Apéro partagé: Bring etwas zum Trinken und Knabbern mit oder entdecke die Getränke unserer Produzenten (obligatorische Mitgliedschaft 1? pro Abend 10? pro Jahr)

Italiano :

Se anche voi avete nel vostro guardaroba abiti che non usate più, sistemateli e unitevi a noi per una svendita di abiti il 27 novembre, a partire dalle 18.30, nell’ambito degli aperitivi condivisi di Jeudi Friendly!

Donate, scambiate e divertitevi!

Aperitivi condivisi: portate un drink e uno spuntino o scoprite gli aperitivi dei nostri produttori (iscrizione obbligatoria: 1€ per la serata 10€ per l’anno)

Espanol :

Si tú también tienes ropa en el armario que ya no utilizas, ordénala y únete a nosotros en una venta de ropa el 27 de noviembre, a partir de las 18.30 h, en el marco de los aperitivos compartidos Jeudi Friendly

Dona, intercambia y diviértete

Aperitivos compartidos: traiga una bebida y un tentempié juntos, o descubra las bebidas de nuestros productores (afiliación obligatoria: 1 euro por noche 10 euros al año)

