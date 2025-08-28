DYNAMITE MMA – SUD DE FRANCE ARENA Perols

DYNAMITE MMA Début : 2025-11-08 à 18:30. Tarif : – euros.

DYNAMITE MMA SUD DE FRANCE ARENA Le Dynamite MMA revient pour sa quatrième édition le 08 novembre 2025 à la Sud de France Arena.Assistez à un véritable show son et lumière réunissant des combattant(e)s professionnels internationaux, venus du monde entier, pour s’affronter dans l’octogone du Dynamite MMA.L’occasion de faire découvrir au public un show de MMA réunissant des spécialistes du Mixed Martial Arts• 15h00 : Ouverture du hall de l’Aréna avec des animations • 16h30 : Ouverture des gradins et de la zone VIP avec DJ set par Maëva Carter• 18h20 : Début du show• 18h30 : Début des combats

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SUD DE FRANCE ARENA ROUTE DE LA FOIRE 34470 Perols 34