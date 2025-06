JEUDI JAZZ – Bec et ongles – LES OSTALS Beziers

JEUDI JAZZ – Bec et ongles Début : 2025-07-17 à 19:30. Tarif : – euros.

Les Jeudi Jazz, ce sont des concerts de musiciens compositeurs dans les cours des Ostals. Programmation jazz, guitare acoustique, musique occitane. Plus de 20 dates au cours de la saison. 22 mai – Juliette Minvielle – création29 mai – Urbuli Baba trio – free Jazz5 juin – Morgan Astruc – acoustique12 juin – Mathieu Bec quartet – jazz19 juin – Frédéric Viale – jazz26 juin – Duo Quitipla – musique latino3 juillet – Duo Delprat – musique occitane10 juillet – Lucie Folch – indie17 juillet – Bec et ongles – jazz19 juillet – Bec et ongles – jazz24 juillet – Sali et Fraisse – electro-experimental31 juillet – Aqua e vinho – Pierre Daniel21 août – Lucie Folch – indie28 août – Aqua e vinho – Pierre DanielLes concerts auront lieu dans la cour de l’Ostal Soleil de 19h30 à 21h.

LES OSTALS 10 RUE DU CAPUS 34500 Beziers 34