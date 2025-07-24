ELECTRO SYMPHONY VOL.2 – ARKEA ARENA Floirac

ELECTRO SYMPHONY VOL.2 Début : 2026-05-07 à 20:00. Tarif : – euros.

SOVA PRODUCTION PRESENTE : ELECTRO SYMPHONY VOL.2Electro Symphony revient avec une énergie renouvelée !Après un lancement remarqué, le spectacle grandiose Electro Symphony entame sa deuxième tournée — encore plus intense, plus puissante, plus irrésistiblement dansante !Cette fois, l’orchestre propose encore plus de morceaux cultes issus de toutes les époques de la musique électronique — des années 90 aux plus grands hits actuels. Un véritable mélange de styles et de générations qui fait battre les cœurs des mélomanes et des amateurs de rythmes électro.Nouveau show lumière, mise en scène moderne, sonorisation immersive et musiciens virtuose réunis sur scène. DJ, chanteurs, groupe rock et orchestre symphonique — tout est là pour un spectacle inoubliable, à vivre et revivre.Sentez la fusion unique entre le classique et l’électronique.Venez ressentir. Danser. Vous inspirer.Electro Symphony — célébrons ensemble la musique, le rythme et la vie.

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33